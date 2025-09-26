Автомобильное шоу пройдет в Чехове 27 сентября

Традиционное шоу достижений автомобильного звукового сообщества «SPL Битва за Москву» состоится в муниципалитете 27 сентября. Организатором мероприятия выступает салон автомобильной акустики «Автозвук 13» на Вишневом бульваре.

Соревнования среди поклонников тюнинга и мощной акустики пройдут на испытательном полигоне НАТИ недалеко от села Новый Быт. Первый этап сезона проводили там же 7 июня.

По правилам мероприятия в течение 60 секунд производятся замеры сабового звена, учитывается среднее значение, которое участник показал на протяжении отведенного времени. Одна дверь должна быть обязательно открыта, как правило, водительская.

«Ждем машины, желающие помериться громкостью звуковой системы. Заглянем в салон, посмотрим установку аудиосистем и украшение кузова. Вот и узнаем, кто же самый громкий в финале», — рассказывают организаторы шоу.

Заезд для участников стартует в 9:00, жюри приступит к оценке в 11:00.