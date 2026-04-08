Автомобильное движение на дамбах открыли в Воскресенске

В городском округе Воскресенск после подтопления восстановлено движение транспорта на дамбах деревни Перхурово и «Пятикресты» (микрорайон Цемгигант, улица Строителей). Единственным перекрытым участком остается автодорога Маришкино–Виноградово, где организован объезд через село Барановское.

Мониторинг уровня воды продолжается в ежедневном режиме. В объездных работах задействованы муниципальный поисково-спасательный отряд, сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас», МЧС России и МБУ «Благоустройство и озеленение». По состоянию на сегодняшний день уровень воды составляет 106,21 метра по Балтийской системе.

Администрация призывает жителей сохранять бдительность и быть готовыми к возможным изменениям обстановки. Следите за официальными сообщениями местных властей и экстренных служб — информация будет оперативно обновляться в зависимости от развития ситуации. При необходимости звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.