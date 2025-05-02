Автомобилистам в Воскресенске напомнили об опасности вождения в нетрезвом виде

В Воскресенске провели профилактическое мероприятие «Алкоголь искажает реальность». Водителям напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и вручили информационные листовки.
Рейд провели сотрудники Госавтоинспекции Воскресенска и «Волонтеры Подмосковья». Автомобилистам напомнили о недопустимости употребления спиртосодержащей продукции перед поездкой за рулем, а также о тяжести последствий. Участникам мероприятия раздали памятки.
Сотрудники Отдела Госавтоинспекции Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск призывают жителей не быть равнодушными к проблеме пьянства при управлении транспортным средством. Необходимо обращаться с информацией о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом виде, по номеру 112, по телефону дежурной части 8 (496) 445-02-03 или к ближайшему наряду дорожно-постовой службы.
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