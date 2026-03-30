Автомобилистам Подмосковья порекомендовали не терять бдительность на дорогах

В Московском регионе установилась погода, подходящая для смены зимних шин на летние и завершения подготовки автомобиля к теплому сезону. Однако в Минтрансе Подмосковья призывают автомобилистов не терять бдительность: несмотря на потепление, за городом утром все еще возможны заморозки.

«Многие городские жители уже сменили зимнюю резину на летнюю, но автолюбители, которые часто ездят за городом, могут еще столкнуться ночью и утром с гололедицей, поэтому стоит быть предельно внимательными на поворотах, мостах и эстакадах», — отметили в ведомстве.

Специалисты советуют вымыть автомобиль от грязи, чтобы улучшить видимость на дороге, очистить радиаторы и залить антифриз. Это поможет избежать поломок на оживленной трассе и снизит риск ДТП.

С потеплением в Подмосковье появились первые мотоциклисты, хотя сезон еще не начался. Перед выездом на дорогу необходимо подготовить транспортное средство и освежить навыки вождения.

В ведомстве призвали мотоциклистов не пренебрегать защитной экипировкой со световозвращающими элементами, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не ездить между рядами и не совершать резких маневров. А автомобилистов попросили смотреть в зеркала и оценивать дорожную ситуацию перед перестроениями и поворотами.

