Автомобилист из Раменского помогает убирать снег в городе

Житель Раменского, авиатехник по профессии, Владимир Рыжиков оборудовал свой автомобиль отвалом для уборки снега. Он планирует маршруты с учетом собственных поездок и откликается на просьбы знакомых.

Владимир уделяет особое внимание автобусным остановкам и социальным объектам. Он старается не создавать новых снежных куч, а складывать снег к уже существующим. Горожане благодарят его, моргая фарами и показывая «класс».

Ранее Рыжиков ездил на низкой машине и сталкивался с трудностями во время снегопадов. Теперь он лично знает, как тяжело большинству автовладельцев в разгар стихии, и делает все возможное, чтобы облегчить им жизнь.

Помимо расчистки улиц, Владимир в составе городской автодружины помогает застрявшим автомобилистам: вытаскивает машины и подсказывает безопасные пути.