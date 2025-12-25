Автомобили должников по налогам и ЖКУ арестовали в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск изъяли два автомобиля у граждан, имеющих задолженность по оплате ЖКХ и налогов. Арест имущества и эвакуацию осуществили судебные приставы при участии представителей администрации округа.

Должникам направляли электронные уведомления о возбуждении исполнительного производства и мерах взыскания в личный кабинет на портале госуслуг. Для погашения задолженности имущество подлежит аресту и размещается на ответственное хранение. Должникам дается две недели на обжалование постановления. После этого собранные документы направляются для определения стоимости автомобиля перед реализацией на торгах. Если долг погашается вовремя, ограничения и арест отменяются, и транспортное средство возвращается владельцу.

«Своевременная уплата налогов является гражданской обязанностью каждого гражданина, пренебрежение которой влечет серьезные последствия вплоть до конфискации имущества, включая автомобили. Мы призываем всех налогоплательщиков ответственно относиться к своим обязательствам перед государством», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Для погашения задолженности могут быть конфискованы также бытовая техника, мобильные телефоны и прочее имущество. Если средства от реализации превышают размер долга, разница возвращается владельцу.

«Общая задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги составляет около одного миллиарда рублей. Судебные приставы приступили к аресту имущества должников. У одного из неплательщиков задолженность образовалась с 2019 по 2025 год, она подтверждена решением суда, на нее начислены пени в размере 138 тысяч рублей. Все жители должны понимать, что помимо задолженности за ресурсы необходимо будет оплатить штрафы и пени, поэтому призываю всех рассчитываться за коммунальные услуги своевременно», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Отдельные ресурсоснабжающие организации Солнечногорска предложили должникам предновогоднюю акцию. Так, если физические или юридические лица погасят задолженность за потребленные ресурсы МУП «ИКЖКХ» до конца 2025 года, пени будут списаны.

Узнать о наличии задолженности можно в личном кабинете «МосОблЕИРЦ», а также при получении уведомления от судебных приставов на сайте Госуслуг.