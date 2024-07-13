Автомобиль УАЗ и гуманитарную помощь доставят из Мытищ в зону СВО

Груженый гуманитарной помощью автомобиль УАЗ отправится из Мытищ в зону СВО. Автомобиль — тоже часть гуманитарного груза. Перед отправкой его подготовили специалисты Мытищинской электросети.

Автомобиль УАЗ СГР, второе название которого «буханка», выпускают на Ульяновском автозаводе. Для бойцов СВО машину специально подготовили сотрудники Мытищинской электросети. Они снабдили автомобиль средствами защиты и системой радиоэлектронной борьбы. Теперь машина может передвигаться и работать в самых сложных условиях.

Мытищинская «буханка» доставит военным продукты, вещи, лекарства, медицинское и техническое оборудование. Все это приобрели на средства, собранные горожанами через благотворительный фонд «От сердца к сердцу».

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