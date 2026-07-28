Автомобиль «Роллс-Ройс» модели «Серебряный призрак» временно переедет в хранилище

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Московской области 30 июля пройдут работы по перемещению на временное хранение уникального автомобиля «Роллс-Ройс» модели «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу.

Автомобиль, являющийся памятником науки и техники России, находится в коллекции музея-заповедника с 1949 года. В 2022 году экспертный совет Политехнического музея установил, что этот «Серебряный призрак» — единственный в мире, оснащенный гусеничным движителем конструкции Адольфа Кегресса.

За процессом перемещения будут наблюдать представители Политехнического музея, Музея Гаража особого назначения ФСО России и Фонда Потанина. Пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские» сообщила, что процедура займет несколько часов и потребует использования двух манипуляторов, эвакуатора с большой платформой и группы техников. Сложность процесса обусловлена техническим состоянием автомобиля.

После завершения всех работ музей «Мемориальный гараж» в Инженерном корпусе усадьбы Горки закроется на реконструкцию. Машину установят на передвижную платформу под лучшим для обзора углом.

Уникальная машина была приобретена для главы молодого советского государства Владимира Ленина в Англии осенью 1922 года по заказу компании АРКОС и обслуживала вождя в последние годы его жизни.