Автомобиль подарили ко Дню города многодетной семье в Дмитрове

В Дмитрове семья Севидовых получила новый автомобиль за рождение 872-го ребенка в местном роддоме с начала года. Подарок был приурочен ко Дню города, который в 2026 году отмечали 29 августа — в день 872-летия Дмитрова.

В два часа ночи накануне праздника у Марии и Михаила Севидовых из села Подъячево родился сын. Семья стала обладателем нового автомобиля, учрежденного главой Дмитровского округа в рамках городских проектов поддержки молодых родителей.

«Я знала, что глава округа объявил о том, что 872-й ребенок принесет своей семье заветный приз, но, когда приехала рожать, даже не думала об этом. Для меня было главным, чтобы наш сыночек родился и все было хорошо», — рассказала Мария Севидова.

О радостной новости маме сообщил заведующий Дмитровским роддомом Михаил Цурцумия.

«Я не поверила, что со мной такое может быть, — никогда в жизни ничего не выигрывала! А тут — машина! Позвонила мужу — тот тоже очень удивился», — поделилась Мария.

Новый автомобиль особенно пригодится большой семье. У Севидовых уже четверо детей: Илье 12 лет, Насте 8, Александру 4 года. Родители активно развивают детей, поэтому машина поможет удобнее добираться на занятия в кружки и секции.

На выписку Марии и новорожденного приехала вся семья. Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов лично поздравил родителей, пожелал малышу здоровья и вручил маме цветы и ключи от автомобиля.

«Очень рад за вас. Желаю здоровья всей вашей большой дружной семье. Пусть малыш растет крепким, сильным, добрым, и в вашей семье всегда царят любовь и благополучие!» — отметил Михаил Шувалов.

Михаил Севидов сразу оценил подарок и совершил первую поездку на новой машине во дворе роддома.