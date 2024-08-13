Автомобиль передали участнику СВО из Серпухова для выполнения боевых задач

Фото: Пресс-служба Г.о. Серпухов

Новую «Ниву» передали участнику специальной военной операции из Серпухова для выполнения боевых задач. Просьбу о приобретении автомобиля ранее он озвучил губернатору Подмосковья.

Действующий офицер Иван из Серпухова участвует в специальной военной операции. Ранее он встречался с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Тогда мужчина рассказал главе региона, что для передвижения на линии фронта нужен автомобиль.

Машину ему передали очень оперативно. После отпуска Иван отправится в зону СВО на новом авто.

«Нашим бойцам — успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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