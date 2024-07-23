Автомобиль «Нива» и мотоцикл доставили в зону СВО из Солнечногорска

Члены партизанского отряда имени Ли Харви Освальда городского округа Солнечногорск доставили гуманитарную помощь восьми подразделениям в зоне специальной военной операции. По просьбе бойцов на передовую отправили автомобиль «Нива» и мотоцикл.

В состав гуманитарного груза, помимо автомобиля «Нива» и мотоцикла, вошли маскировочные сети и накидки, рации, генераторы, светоотражающие одеяла, а также детские письма со словами поддержки.

В поездке приняла участие Художественный руководитель Дома культуры «Выстрел», член Солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Светлана Карымшакова. Она провела концертную программу с военно-патриотическим репертуаром.

«Военнослужащим и участникам специальной военной операции положены государственные льготы и выплаты», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.