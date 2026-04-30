Автомобиль нетрезвого водителя передали на нужды СВО в Подмосковье

Судебные приставы Подмосковья передали конфискованный по решению суда автомобиль на нужды СВО. Раньше машина принадлежала мужчине, корторый был пойман за пьяным за рулем.

Мужчину осудили за управление машиной в состоянии опьянения. Ему назначили наказание с конфискацией автомобиля как орудия преступления.

«Мужчине было назначено наказание, а также применена меру уголовно-правового характера — конфискация принадлежащего ему автомобиля „Фольксваген Тигуан“, как орудия совершения преступления», — рассказали в управлении ФССП Подмосковья.

Исполнительное производство возбудили в Лобненском городском отделении судебных приставов, оно предусматривало обращение машины в собственность государства. В результате имущество передали Минобороны России.