Автомобиль нетрезвого водителя передали на нужды СВО в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Судебные приставы Подмосковья передали конфискованный по решению суда автомобиль на нужды СВО. Раньше машина принадлежала мужчине, корторый был пойман за пьяным за рулем.

Мужчину осудили за управление машиной в состоянии опьянения. Ему назначили наказание с конфискацией автомобиля как орудия преступления.

«Мужчине было назначено наказание, а также применена меру уголовно-правового характера — конфискация принадлежащего ему автомобиля „Фольксваген Тигуан“, как орудия совершения преступления», — рассказали в управлении ФССП Подмосковья.

Исполнительное производство возбудили в Лобненском городском отделении судебных приставов, оно предусматривало обращение машины в собственность государства. В результате имущество передали Минобороны России.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте