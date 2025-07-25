Автомобиль ГАЗ «Соболь» передали Народной дружине Подольска

Машина получена в рамках пилотного проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Трансформация народных дружин», который стартовал в 2024 год. Уже в августе техника выйдет на дороги округа для охраны правопорядка.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что маневренный полноприводный автомобиль поможет оперативно реагировать на вызовы и патрулировать больше территорий округа.

Подольск является одним из десяти муниципалитетов Московской области, которые получили специальный транспорт в текущем году.

Всего в муниципалитете действуют три народных дружины, в которых состоят более 80 человек. Из них в народной дружине Кузнечиков — 27, в Подольске — 32 человека и в Атаманской сотне из числа членов Стрелковского хуторского казачьего общества еще 30 человек.

Дружинниками могут стать жители старше 18 лет.