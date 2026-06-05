Автомобиль должника за неуплату ЖКУ арестовали в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск продолжаются рейды по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. 3 июня в качестве меры принудительного взыскания была проведена эвакуация автомобиля должника по адресу улица Вертлинская, 10.

Сумма задолженности превысила 190 000 рублей. Она накопилась за период с июня 2015 по июнь 2019 года. Ранее были приняты меры, такие как запрет на выезд из страны и удержания из зарплаты, но должник не выходил на контакт. Поэтому было принято решение об аресте транспортного средства.

Если долг не будет погашен в установленный срок, автомобиль будет продан на торгах. При погашении задолженности арест снимается, и имущество возвращается владельцу.

Рейды по взысканию задолженности проводят ресурсоснабжающие организации вместе с администрацией округа и Федеральной службой судебных приставов.

«Мы призываем всех жителей ответственно относиться к своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Меры принудительного взыскания — это крайняя необходимость, к которой мы прибегаем, когда все другие способы урегулирования задолженности исчерпаны, а должник не идет на контакт. При этом, мы всегда готовы помочь найти решение, предлагая, например, программу „пеневой амнистии“, которая позволяет полностью освободиться от начисленных пеней при погашении основного долга», — подчеркнул и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

«Пеневая амнистия» действует с 1 июня по 30 июля текущего года. Также предусмотрена возможность оформления рассрочки сроком до полугода для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Проверить наличие задолженности за ЖКУ можно в личном кабинете «МосОблЕИРЦ» или на портале.