Автоматизированную систему по борьбе с гололедицей установили на мосту в Мытищах

Автоматизированную систему по борьбе с гололедицей установили на мосту через канал имени Москвы на 26-м километре Дмитровского шоссе Мытищах. Она в режиме реального времени следит за погодой и при необходимости активирует распылители с реагентами.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы провели на левой части сооружения по направлению в сторону области. Система состоит из датчиков температуры дорожного покрытия и воздуха, метеостанции и распылителей, которые будут реагировать на изменение погоды и предотвращать гололедицу.

Оборудование будет в режиме реального времени отслеживать ситуацию и передавать данные в центральный пункт управления.

Метеостанция предоставляет данные о температуре воздуха, влажности и направления ветра. На основании этого система определяет необходимость в обработке дороги и активирует распылители, которые равномерно наносят реагенты на поверхность моста

«Установка автоматизированной системы позволит значительно повысить безопасность движения на данном участке Дмитровского шоссе в зимний период. Она обеспечит своевременное и эффективное реагирование на изменение погодных условий, а также использует строго необходимый объем противогололедных материалов, что снижает вредное воздействие на окружающую среду», — отметили в министерстве.

В будущем такую систему установят на правой части моста.