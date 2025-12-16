Автоматизированную котельную построили в микрорайоне Опалиха в Красногорске

В микрорайоне Опалиха в Красногорске завершилось возведение новой современной газовой котельной. Автоматизированный объект мощностью 26 мегаватт будет снабжать теплом и горячей водой жителей комплекса «Никольский квартал».

Накануне государственный строительный надзор Московской области проверил готовность котельной и выдал положительное заключение, подтвердив, что все работы выполнены в соответствии с проектом.

В ближайшее время объект планируется запустить.

От жилого комплекса можно за несколько минут на автомобиле добраться до станций Московских центральных диаметров Опалиха и Аникеевка, а путь до центра Москвы занимает около 35 минут.

Рядом с домом уже есть развитая инфраструктура, включающая школу на 1100 учеников и два детских сада.

Всего в «Никольском квартале» запланировано возведение 14 корпусов средней этажности, восемь из которых уже ввели в эксплуатацию, а строительство еще шести находится в активной стадии.

Для комфорта жителей на территории обустроили зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также проложили удобные прогулочные маршруты.