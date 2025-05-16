Автоматизированную кормушку для птиц установили в парке «Пехорка» в Балашихе

В парке «Пехорка» в Балашихе появилась уникальная новинка — первая в мире автоматизированная кормушка для птиц, созданная местным изобретателем Виктором Бокреневым, автором известного проекта «Белочка Парк». Устройство, разработанное специально для мелких пернатых, уже стало частью экосистемы парка и привлекает внимание жителей.

Кормушка, адаптированная из технологии для беличьих кормушек, оснащена видеокамерами и системой автоматической подачи корма. Благодаря интерактивной платформе любой желающий может покормить птиц дистанционно, наблюдая за процессом в реальном времени через сайт проекта. Конструкция продумана так, чтобы доступ к корму получали только небольшие птицы, что делает устройство эффективным и безопасным. Тестирование подтвердило его надежность.

«Моя цель — не просто установить кормушку, а помочь птицам, которым трудно найти пищу. Теперь каждый может присоединиться к заботе о природе, даже издалека», — поделился Виктор Бокренев.

Изобретатель самостоятельно спроектировал и собрал устройство, установив его на специальный столб в парке. Кормушка работает круглосуточно, гармонично вписываясь в экопространство «Пехорки».

Параллельно Виктор разрабатывает нейросеть для «Белочка Парка», которая сможет распознавать белок, посещающих кормушки. Технология уже создана и проходит обучение. Она позволит отслеживать поведение и перемещения животных, а любители природы смогут наблюдать за своими любимцами.

Умная кормушка для птиц — это шаг к сохранению природы и популяризации экологичного образа жизни. Покормить пернатых можно на сайте проекта, став частью уникальной инициативы Балашихи.