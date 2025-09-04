Автоматизация и стабильное тепло. Андрей Воробьев — о реконструкции котельных в Подольске
Андрей Воробьев: котельную на улице Ульяновых в Подольске реконструировали
Котельную на улице Ульяновых в Подольске реконструировали. Она обеспечивает теплом 15 тысяч жителей Паркового микрорайона. Готовность ремонта проверил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил специалистов и отметил важность модернизации сетей.
Котельная питает 63 дома, две школы, два детских сада и институт. В ходе реконструкции там установили новый котел, теплообменники и систему химической водоочистки. Специальное оборудование автоматически переведет объект на резервный источник электроснабжения при возникновении сбоев.
«Эта большая работа касается всех микрорайонов Подольска. Она предполагает и замену котельных, и модернизацию ЦТП, и установку индивидуальных тепловых пунктов — для того, чтобы в случае низких температур при прохождении зимнего сезона подача тепла была стабильной», — отметил губернатор.
От котельной проложили магистральную сеть протяженностью 2,5 километра. В трубы вшили специальный провод, который моментально передает информацию о сбоях и авариях диспетчерам.
В Подольске находится одна из самых больших в регионе систем теплоснабжения. С 2024 по 2026 годы в ее модернизацию инвестируют более трех миллиардов рублей. В результате отопление улучшится у 170 тысяч жителей.
Ремонт уже провели на котельной в Климовске, а также в микрорайоне Шепчинки. Еще на двух объектах на улицах Победы и Заводской продолжаются. В 2026 году реконструкция пройдет на котельной ПЭМЗ на Большой Серпуховской улице.
«При поддержке президента мы реализуем все, что касается модернизации ЖКХ, в каждом округе Московской области. Для этого выделяем значительные средства и очень важно, чтобы по окончании работ все было сделано качественно, в том числе и благоустройство. Такой запрос жителей мы видим», — добавил Воробьев.
На всех котельных Подмосковья устанавливают цифровые датчики, которые позволяют специалистам Единого центра управления ЖКХ круглосуточно следить за ситуацией на объектах.