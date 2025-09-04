Котельную на улице Ульяновых в Подольске реконструировали. Она обеспечивает теплом 15 тысяч жителей Паркового микрорайона. Готовность ремонта проверил губернатор Андрей Воробьев . Он поблагодарил специалистов и отметил важность модернизации сетей.

Котельная питает 63 дома, две школы, два детских сада и институт. В ходе реконструкции там установили новый котел, теплообменники и систему химической водоочистки. Специальное оборудование автоматически переведет объект на резервный источник электроснабжения при возникновении сбоев.

«Эта большая работа касается всех микрорайонов Подольска. Она предполагает и замену котельных, и модернизацию ЦТП, и установку индивидуальных тепловых пунктов — для того, чтобы в случае низких температур при прохождении зимнего сезона подача тепла была стабильной», — отметил губернатор.

От котельной проложили магистральную сеть протяженностью 2,5 километра. В трубы вшили специальный провод, который моментально передает информацию о сбоях и авариях диспетчерам.