Автоматическую систему выпаивания телят установили на ферме в Озерах

На молочно-товарной ферме агрохолдинга «ОСП агро» в селе Сенницы-1 городского округа Коломна особое внимание уделяют выращиванию молодняка. Телят содержат в современных комфортных боксах со стабильной вентиляцией, а теперь здесь установили и автоматическую систему выпаивания «Кормомама».

По словам животноводов, устройство помогает автоматизировать процесс кормления телят, а также сокращает трудозатраты на их выращивание и содержание.

Специальный компьютер ведет статистику питания каждого животного: учитывает, в какое время он получал последнюю порцию, и определяет время выдачи следующей. Помимо этого, система фиксирует объем выпитого молока, количество подходов к кормушке и даже скорость, с которой питается теленок. По итогам дня программа анализирует полученные данные и определяет состояние здоровья каждого животного.