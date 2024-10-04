Автоматические стойки поиска багажа появились в терминале D аэропорта Шереметьево

Стойки для поиска багажа Lost&Found начали работать в терминале D аэропорта Шереметьево. Устройства помогут быстрее находить чемоданы и сумки, если они потерялись во время транспортировки.

Стойка позволит оперативно подавать заявку на розыск багажа. Достаточно поднести посадочный талон к специальному сканеру, и информация о полете автоматически добавится к заявлению. После этого нужно будет описать свой багаж и указать контактные данные. Время на подачу заявки займет не более трех минут.

Информация о розыска багажа поступит на указанный e-mail. Заявление также можно отслеживать самостоятельно, на сайте.

В Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май-июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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