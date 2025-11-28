Автоматические щетки для чесания коров установили на ферме в Озерах

На животноводческих предприятиях озерского агрохолдинга «ОСП агро» создают все условия для комфортного содержания высокопродуктивных коров. Так, на фермах установили автоматические щетки, чтобы животные самостоятельно и с явным удовольствием очищались от грязи и паразитов.

Двухщеточное устройство обеспечивает высокий уровень комфорта для животных, стимулируя кровообращение и обмен веществ. В агрохолдинге уверены, что это положительно скажется на надоях. Автоматическая чистка также будет способствует профилактике кожных заболеваний.

Специалисты предприятий уверены, что новинка имеет экономическую эффективность: инвестиции в щетки окупятся за счет снижения затрат на лечение и роста продуктивных показателей.

«Автоматические щетки для коров — это не статья расходов, а инвестиция в благополучие животных, которая возвращается в виде крепкого здоровья стада, высокой продуктивности и, в конечном счете, повышенной рентабельности хозяйства», — отметили в агрохолдинге.