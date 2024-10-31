Автолавки обеспечили продуктами 50 тысяч жителей подмосковных деревень и сел

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области организовало доставку товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты региона. Более 30 автолавок регулярно привозят жителям хлеб, овощи, молоко, крупы и другие продукты.

Как пояснили в ведомстве, органы местного самоуправления в 17 городских округах заключили контракты, по которым предприниматели регулярно объезжают каждую деревню.

Всего на территории этих округов проживают около 50 тысяч человек в 1655 деревнях.

«Работа автолавок является необходимым условием для комфортного проживания жителей подмосковных деревень и сел, где отсутствуют продовольственные магазины», — подчеркнули в Минсельхозе Подмосковья.