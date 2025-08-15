Автоинспекция Одинцова проверит школьные автобусы перед учебным годом

В преддверии первого сентября Госавтоинспекция Московской области проводит масштабную проверку готовности школьных автобусов. Цель — обеспечить максимальную безопасность детей и подростков на дорогах в новом учебном году в Одинцовском округе .

Инспекторы проводят комплексные проверки, включающие контроль за техническим состоянием, документацией, а также профилактические беседы с водителями. Тщательно проверяется исправность всех систем: тормозной и рулевой, световых приборов, а также состояние шин.

Дополнительно контролируется наличие и правильность оформления всех необходимых документов, включая водительские удостоверения, страховые полисы, свидетельства о регистрации и лицензии на перевозку пассажиров.

Кроме того, с водителями проводятся инструктажи о соблюдении правил, особенностях перевозки детей и действиях в экстренных ситуациях. Акцент делается на внимательности, ответственности и культуре вождения.