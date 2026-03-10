Автоинспекторы Воскресенска поздравили женщин-водителей с 8 Марта

Сотрудники Госавтоинспекции по городскому округу Воскресенск совместно с представителями администрации 7 марта провели праздничную акцию на дорогах. Они поздравили женщин-водителей с наступающим Международным женским днем.

Инспекторы останавливали машины под управлением автомобилисток, чтобы вручить им цветы и тематические памятки с напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

«Сегодня мы поздравляем всех женщин с наступающим праздником. Желаем им счастья, здоровья, больше улыбок, прекрасного солнца, мирного неба над головой. Дополнительно предупреждаем о том, чтобы они не забывали о правилах дорожного движения и о безопасности», — отметил замглавы округаСергей Карасев.

Акция прошла на нескольких улицах Воскресенска. Подобные мероприятия проводятся ежегодно и стали уже традиционными.