Автоинспекторы в Воскресенске провели беседу с водителями автобусов

Основной целью профилактического мероприятия стало предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции и общественники напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок.

Автоинспекторы привели статистику аварийности на обслуживаемой территории, разобрали причины и обстоятельства произошедших ДТП. Особое внимание на встрече уделили вопросам безопасности при перевозке пассажиров зимой. Водителям автобусов напомнили, что необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, а также обязательно снижать скорость при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи школ и детских садов.

В завершение мероприятия всем участникам раздали тематические памятки для размещения в салоне автобусов.