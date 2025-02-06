Автоинспекторы в Воскресенске провели беседу с клубом «Активное долголетие»

Профилактическую беседу, посвященную вопросам безопасности участников дорожного движения, провели для пожилых людей. В рамках мероприятия «Пешеход — пешеходный переход» сотрудниками отдела Госавтоинспекции была организована встреча с участниками проекта «Активное долголетие», среди которых особой популярностью пользуется скандинавская ходьба.

Основное внимание уделили вопросам безопасности на дорогах. Автоинспектор подчеркнула важность использования световозвращающих элементов на верхней одежде, которые способны повысить видимость пешеходов в условиях недостаточной освещенности.

Участники беседы узнали о различных видах таких аксессуаров, а также об их правильном размещении на одежде.

Пенсионеры активно интересовались новинками и даже решили поместить световозвращатели на палки для скандинавской ходьбы.