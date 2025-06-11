Автоинспекторы в Воскресенске провели беседу с будущими водителями мототранспорта

В целях повышения безопасности на дорогах и формирования у начинающих водителей ответственного отношения к правилам дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции в Воскресенске организовали профилактические беседы с кандидатами в водители мототранспорта. Будущим водителям рассказали об основных причинах нарушений ПДД и их последствиях.

Автоинспектор поделился статистикой дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине начинающих водителей.

Особое внимание было уделено рекомендациям по безопасному поведению за рулем мототранспорта: соблюдению скоростного режима, необходимости использования защитной экипировки, а также призыву быть заметными и предсказуемыми на дороге.

Участникам акции вручили тематические памятки с полезной информацией.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность на дорогах зависит от соблюдения правил дорожного движения и внимательности всех участников движения.