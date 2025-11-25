Автоинспекторы в Воскресенске провели беседу по безопасности дорожного движения

Участниками профилактического мероприятия в формате «краш-курса» стали студенты Воскресенского колледжа. Сотрудники Госавтоинспекции обсудили с ребятами различные дорожные ситуации, в которые попадают пешеходы, пассажиры, водители велосипедов, скутеров и средств индивидуальной мобильности.

Учащимся рассказали о наиболее частых причинах и условиях попадания подростков и молодых людей в дорожно-транспортные происшествия.

Студенты написали свои ближайшие планы, заветные мечты и стремления на стикерах, которые затем прикрепили к большому воздушному шару, символизирующему жизнь и надежды. Кульминацией стало мгновение, когда шар лопнул, наглядно показав, как быстро и беспощадно может быть разрушена жизнь и все мечты в результате одного неверного решения или рокового стечения обстоятельств на дороге.

Такой прием помог молодым людям лучше осознать негативные последствия и изменение жизненных перспектив при нарушении правил дорожного движения.