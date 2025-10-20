Автоинспекторы в Воскресенске провели акцию «Стань заметнее!»

Госавтоинспекция совместно с общественниками провела в Воскресенске профилактическую акцию «Стань заметнее!». Полицейские и волонтеры вышли на детскую площадку во дворе многоквартирного дома, где объяснили детям и их родителям, что в осенне‑зимний период темнеет рано и пешеходам нужно иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

Это необходимо, чтобы быть заметными для водителей при движении вблизи проезжей части. Инспекторы также напомнили об опасностях вокруг жилых домов и на детских площадках, в том числе о риске игр рядом с парковками и подъездами.