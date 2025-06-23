Автоинспекторы в Воскресенске проведут мероприятие «Технический осмотр»

С 23 по 29 июня на территории городского округа Воскресенск проходит профилактическое мероприятие «Технический осмотр». Оно направлено на повышение безопасности транспортных средств и соблюдение требований законодательства в области технического осмотра.

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что периодичность прохождения технического осмотра регулируется Федеральным законом №170-ФЗ от 01.07.2011. Особое внимание уделяется борьбе с мошенническими схемами, связанными с продажей диагностических карт без фактического осмотра автомобиля.

В случае выявления таких нарушений диагностическая карта будет аннулирована, что может повлечь серьезные последствия для владельца транспортного средства.

Госавтоинспекция рекомендует обращаться только в проверенные пункты технического осмотра и проходить процедуру своевременно, чтобы избежать проблем и обеспечить безопасность на дорогах.