Автоинспекторы в Воскресенске напомнили водителям правила перевозки детей

В Воскресенске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию под названием «Маленький пассажир — большая ответственность». Она направлена на снижение числа ДТП с участием детей и пресечение нарушений при их перевозке.

В ходе рейда полицейские напомнили водителям о правилах безопасности для юных пассажиров и посоветовали заранее продумывать способы их перевозки. Инспекторы разъясняли, как правильно выбирать детское удерживающее устройство и в каких ситуациях допустимо использование штатных ремней безопасности.

В мероприятии проверили более 40 автомобилей и фактов нарушений правил перевозки детей выявлено не было. Дополнительно Госавтоинспекция рекомендовала участникам движения при контактах с полицией пользоваться аудио- и видеозаписью для фиксации возможных противоправных действий.

Автоинспекция также призвала водителей и пешеходов не оставаться равнодушными к грубым нарушениям ПДД и незамедлительно сообщать о них в Госавтоинспекцию.