Автоинспекторы в Воскресенске напомнили ПДД посетителям торгового центра

Госавтоинспекторы в Воскресенске провели акцию «ПДД важно знать!». Они раздали листовки и напомнили посетителям торгового центра основные правила дорожного движения.

Акция «ПДД важно знать!» направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди детей. Автоинспекторы напомнили жителям округа об использовании световозвращающих элементов в темное время суток и отметили, что водители не всегда смогут заметить пешеходов, которые вышли на дорогу в ненастную погоду. Светящиеся приборы помогают стать заметными на проезжей части, а значит снижают риск возникновения аварий.

Полицейские также напомнили родителям правила перевозки детей в кресле и вручили информационные памятки, а ребятам — световозвращающие элементы.

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