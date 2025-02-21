Автоинспекторы в Воскресенске напомнили детям правила дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции в Воскресенске провели акцию «Маленький пассажир — большая ответственность». Они напомнили воспитанникам лыжной секции правила дорожного движения.

Мероприятие направлено на профилактику дорожного травматизма среди детей. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала юным ребятам о функции ремней в салоне автомобиля, разъяснила важность соблюдения правил.

Инспектор также добавила, что световозвращающие элементы снижают риск дорожно-транспортных происшествий и объяснила, где их можно размещать, чтобы быть в поле зрения водителей.