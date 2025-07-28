Автоинспекторы в Солнечногорске провели профилактическую акцию «Грузовик»

В городском округе Солнечногорск состоялось профилактическое мероприятие под названием «Грузовик». Целью акции является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта.

В рейде приняли участие сотрудники первого и второго батальонов первого полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, а также представители Госавтоинспекции Солнечногорска.

В ходе проверки были выявлены такие нарушения, как несоблюдение водителями грузовиков режима труда и отдыха, а также нарушения правил перевозки грузов. За данные правонарушения предусмотрена административная ответственность. Серьезных нарушений, которые могли бы привести к тяжелым последствиям, обнаружено не было.

«Места проведения мероприятий определяют на основе анализа аварийности, с акцентом на наиболее опасные участки дорог. Мы работаем над тем, чтобы каждый участник движения, особенно водители грузового транспорта, соблюдали правила. От этого зависит жизнь и здоровье всех нас», — рассказал заместитель командира первой роты первого батальона ДПС первого полка ДПС (северный) Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Денис Шарамок.

Госавтоинспекция регулярно проводит подобные акции для повышения безопасности дорожного движения и снижения числа аварий. Следующий рейд запланирован на август.