Автоинспекторы в Солнечногорске провели беседу о правилах перевозки детей

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске прошла встреча по правилам перевозки детей в автомобилях. Ее организовали сотрудники Госавтоинспекции округа.

В культурно-досуговом центре «Тимоново» инспекторы разобрали типичные ошибки родителей. Они объяснили, почему нельзя кормить ребенка в движении или отказываться от сертифицированного автокресла.

«Даже пристегнутый взрослый не удержит ребенка при резком торможении. Это часто ведет к тяжелым травмам», — отметили автоинспекторы.

Заместитель главы округа Максим Барков подчеркнул важность таких встреч.

«В вопросах жизни и здоровья детей нет места легкомыслию. Мы призываем каждого водителя использовать только подходящие по росту и весу кресла», — сказал он.

Акция проходит в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность». Он продлится до 28 февраля 2026 года.