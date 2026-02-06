Автоинспекторы в Солнечногорске провели беседу о правилах перевозки детей
В Солнечногорске прошла встреча по правилам перевозки детей в автомобилях. Ее организовали сотрудники Госавтоинспекции округа.
В культурно-досуговом центре «Тимоново» инспекторы разобрали типичные ошибки родителей. Они объяснили, почему нельзя кормить ребенка в движении или отказываться от сертифицированного автокресла.
«Даже пристегнутый взрослый не удержит ребенка при резком торможении. Это часто ведет к тяжелым травмам», — отметили автоинспекторы.
Заместитель главы округа Максим Барков подчеркнул важность таких встреч.
«В вопросах жизни и здоровья детей нет места легкомыслию. Мы призываем каждого водителя использовать только подходящие по росту и весу кресла», — сказал он.
Акция проходит в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность». Он продлится до 28 февраля 2026 года.