Автоинспекторы в Серпухове провели уроки безопасности для будущих матерей

Сотрудники Госавтоинспекции Серпухова организовали профилактические занятия для пациенток ГБУЗ МО «Серпуховский родильный дом», посвященные правилам перевозки маленьких пассажиров в автомобилях. Цель мероприятия — повысить осведомленность будущих мам о важности использования детских удерживающих систем и обеспечить безопасность детей в дороге.
Инспекторы подробно рассказали, как правильно выбрать детское автокресло в зависимости от возраста и веса ребенка, а также продемонстрировали правила его установки и эксплуатации. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения скоростного режима и аккуратному выполнению маневров при перевозке детей.
В завершение встречи всем участникам вручили информационные памятки и световозвращающие браслеты, которые помогут повысить видимость и безопасность на дороге. Подобные профилактические мероприятия способствуют формированию ответственного поведения у родителей и укреплению культуры безопасности на дорогах.
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