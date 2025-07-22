Автоинспекторы в Серпухове провели уроки безопасности для будущих матерей

Сотрудники Госавтоинспекции Серпухова организовали профилактические занятия для пациенток ГБУЗ МО «Серпуховский родильный дом», посвященные правилам перевозки маленьких пассажиров в автомобилях. Цель мероприятия — повысить осведомленность будущих мам о важности использования детских удерживающих систем и обеспечить безопасность детей в дороге.

Инспекторы подробно рассказали, как правильно выбрать детское автокресло в зависимости от возраста и веса ребенка, а также продемонстрировали правила его установки и эксплуатации. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения скоростного режима и аккуратному выполнению маневров при перевозке детей.

В завершение встречи всем участникам вручили информационные памятки и световозвращающие браслеты, которые помогут повысить видимость и безопасность на дороге. Подобные профилактические мероприятия способствуют формированию ответственного поведения у родителей и укреплению культуры безопасности на дорогах.