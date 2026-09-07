Автоинспекторы в Серпухове провели профилактическое мероприятие для пешеходов

Профилактическую акцию под названием «Переходи по правилам» организовали 6 сентября сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами Подмосковья. Целью профилактического мероприятия стало снижение аварийности на нерегулируемых пешеходных переходах, которые остаются одними из самых опасных участков дорожной сети.

Участники акции раздавали пешеходам на оживленных нерегулируемых переходах тематические листовки с правилами безопасности, а также световозвращающие браслеты. Жителям напомнили о важности быть заметными на дороге в темное время суток и условиях непогоды.

Автоинспекторы призвали всех участников дорожного движения быть внимательными и ответственными, поскольку нерегулируемый переход не прощает спешки и невнимательности. Прежде, чем перейти проезжую часть, пешеходам необходимо убедиться в своей безопасности, а водителям следует заранее сбрасывать скорость автомобиля и быть готовыми остановиться.