Автоинспекторы в Реутове провели обучающий семинар для дошкольников

Мероприятие под названием «Стань заметней на дороге» прошло в дошкольном отделении СОШ № 7. Сотрудники Госавтоинспекции и представители Союза безопасности дорожного движения показали детям, как создавать световозвращающие элементы.

Воспитанникам детского сада напомнили правила дорожного движения и рассказали о важности ношения световозвращающих элементов. В завершение семинара всем детям вручили светоотражающие браслеты и брелоки.

Мастер-класс прошел в рамках социального раунда «Засветись!», который призван напомнить дошкольникам и их родителям о правилах безопасности на дороге.

Отметив, что сотрудники Госавтоинспекции в Реутове проводят занятия по воспитанию дорожной грамотности у детей на регулярной основе. Ранее автоинспекторы организовали интерактивный урок, посвященный поведению на дороге во время летних каникул, в автогородке Центрального парка.