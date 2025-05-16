Автоинспекторы в Раменском провели рейд по проверке мототранспорта

В селе Новохаритоново Раменская Госавтоинспекция совместно с 14-м батальоном 2-го полка Южный организовали рейд в рамках социального раунда «Безопасная мобильность». Акция стартовала 21 апреля и продлится до 18 мая.

В ее состав входит комплекс профилактических и образовательных мероприятий, направленных на повышение безопасности на дорогах для несовершеннолетних водителей мототранспорта, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.

В ходе рейда сотрудники провели разъяснительные беседы с водителями, пешеходами и студентами Гжельского государственного университета. Как и обычно, участникам дорожного движения вручали листовки с подробной информацией о правилах безопасного поведения на дороге.

Подобные рейды проводятся регулярно и служат эффективным инструментом для привлечения внимания общественности к дорожным рискам.