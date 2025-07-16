Автоинспекторы в Раменском провели на АЗС беседы о правилах безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями «Рамавтодора» и волонтерами Раменского колледжа провели профилактические беседы с посетителями автозаправочных станций. Мероприятие прошло в рамках социальной кампании «Некуда спешить».

Жителям и гостям округа рассказали о безопасности на дорогах, о дорожно-транспортных происшествиях и последствиях спешки, которая может привести к трагическим последствиям.

Сотрудники Госавтоинспекции также приводили статистику аварийности и травматизма, озвучили практические советы по предотвращению ДТП, включая необходимость соблюдения дистанции и ограничений скорости.

Волонтеры Раменского колледжа активно поддерживали беседы, помогали раздавать информационные буклеты и памятки, составленные с учетом интересов и потребностей автолюбителей.

Участникам профилактических бесед раздали сувениры и информационные материалы с рекомендациями по обеспечению безопасности на дороге.