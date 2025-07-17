Автоинспекторы в Раменском напомнили жителям правила безопасности на дороге

В селе Гжель сотрудники 14-го батальона второго полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с волонтерами Раменского молодежного центра «Юность» провели информационную акцию, направленную на повышение дорожной безопасности. Мероприятие объединило жителей и гостей села в стремлении сделать дороги безопаснее.
Полицейские и волонтеры рассказывали участникам о важности соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах, которые значительно повышают видимость пешеходов в темное время суток. Всем присутствующим раздали буклеты с полезными рекомендациями по безопасному поведению на дорогах.
Акция была направлена на формирование культуры ответственного отношения к дорожной безопасности среди детей и взрослых. Организаторы поблагодарили участников за активность и неравнодушие, отметив, что такие мероприятия способствуют снижению аварийности и укреплению безопасности на дорогах Подмосковья.
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