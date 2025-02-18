Автоинспекторы в Раменском напомнили водителям правила перевозки детей

Организаторами акции выступили представители Рамавтодора, волонтеры Раменского молодежного центра, автоинспекторы Раменского муниципального округа и 14-го батальона ГИБДД Московской области.

Ключевой задачей являлось выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, касающихся перевозки детей в автомобилях, а также контроль за соблюдением правил безопасного перехода через проезжую часть. Инспекторы и волонтеры проводили разъяснительную работу с водителями и пешеходами, напоминая о необходимости быть внимательными и осторожными на дороге.

В ходе рейда особое внимание уделялось использованию детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Инспекторы напоминали водителям о том, что правильный выбор и установка автокресла — это залог безопасности ребенка в случае ДТП.

Детям вручили светоотражающие браслеты и памятные сувениры.