Автоинспекторы в Подольске провели профилактическую акцию

Основной целью рейда было напомнить участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения. Наряды дорожной полиции также выявляли и пресекали наиболее распространенные нарушения ПДД.

Пешеходам и водителям раздавали памятки, а также светоотражающие браслеты. Этот элемент безопасности в вечернее время всегда помогает водителям вовремя заметить человека. Благодаря этому происшествий на дорогах становится меньше.

Место проведения рейда было выбрано не случайно. «Этот пешеходный переход является наиболее сложным на данном участке дороги старого Симферопольского шоссе. Здесь с начала текущего года произошло уже три происшествия, в которых один человек погиб, двое получили ранения», — рассказал инспектор службы восьмого батальона ДПС Андрей Лабутин.

Подобные рейды в Подольске проводятся на регулярной основе. Главная цель таких мероприятий — предотвратить гибель людей на дорогах. Важно помнить: скорость не всегда дает преимущества.