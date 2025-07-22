Автоинспекторы в Подольске провели лекцию о правилах езды на мототранспорте

Мероприятие прошло возле села Покров в одной из крупнейших мотошкол Подмосковья. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили подросткам о том, что при езде на мототранспорте необходимо соблюдать правила дорожного движения.
Обучение ребят в мотошколе проходит на специально оборудованной трассе. Такой подход обеспечивает безопасные условия для занятий и позволяет опытным инструкторам контролировать процесс обучения.
Правоохранители сделали акцент на том, что питбайк — это спортивный инвентарь, и езда на нем по дорогам общего пользования недопустима.
Во время акции сотрудники отдела Госавтоинспекции напомнили юным участникам дорожного движения об административной ответственности за управление мототранспортом без водительского удостоверения и подчеркнули важность использования защитной экипировки.
После завершения мероприятия ребятам вручили памятки с рекомендациями по безопасному управлению мототранспортом.
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