Автоинспекторы в Одинцове провели встречу с работниками предприятия

Сотрудники одинцовского отдела Госавтоинспекции провели встречу с коллективом местного автотранспортного предприятия в Одинцовском округе. Мероприятие организовано в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь».

Автоинспекторы разъяснили гражданам цели и задачи социального раунда, направленного на популяризацию использования ремней безопасности. Особое внимание было уделено правилам выбора детских удерживающих устройств, ведь только правильно подобранное кресло гарантирует безопасность юного пассажира. Автоинспекторы акцентировали внимание граждан на том, что пренебрежение пассивными средствами безопасности многократно увеличивает риск получения смертельных травм при столкновении.

В завершение встречи всем участникам акции вручили тематические листовки. Работники предприятия высоко оценили важность мероприятия и поддержали необходимость дальнейшей разъяснительной работы среди участников дорожного движения.