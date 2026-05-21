Автоинспекторы в Одинцове провели встречу с представителями духовенства

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Ежегодная встреча духовенства с сотрудниками Одинцовской Госавтоинспекции и военной автоинспекции прошла в соборе Георгия Победоносца. Мероприятие состоялось в преддверии дня перенесения мощей Святителя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых в русском народе, покровителя моряков, путешественников, детей и всех, кто оказался в беде.

Священники Одинцовского благочиния провели молебен святителю Николаю, после чего поблагодарили дорожных полицейских, которые по долгу службы и по призванию обеспечивают правопорядок на дорогах, предотвращают трагедии, спасают жизни людей, проводят профилактику детского травматизма, контролируют соблюдение правил дорожного движения.

Всех сотрудников Госавтоинспекции и прихожан поздравили с наступающим праздником, пожелав здоровья, успехов и молитвенной помощи святителя Николая.