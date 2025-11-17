Автоинспекторы в Одинцове провели «Урок безопасности» для школьников

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Голицынского филиала «Автодор» провели «Урок безопасности» для учащихся в одной из школ в Одинцовском округе. Они рассказали школьникам о важности соблюдения правил дорожного движения, в том числе о правильном переходе проезжей части и «дорожных ловушках».

Полицейские также напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. Школьникам наглядно показали, как такие аксессуары делают пешехода заметным для водителя в темное время суток и в условиях плохой видимости, и объяснили принципы их правильного размещения на одежде и рюкзаках.

Урок прошел в формате живого диалога. Ребята не только внимательно слушали, но и активно задавали вопросы, делились своими наблюдениями и участвовали в обсуждении.

В завершение мероприятия все получили в подарок световозвращающие аксессуары и тематические памятки.