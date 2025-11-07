Автоинспекторы в Одинцове провели рейд по выявлению нетрезвых водителей

На территории Одинцовского городского округа в период с 10 по 16 ноября проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Цель рейда — снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и стабилизация аварийной обстановки

В рамках рейда стражи правопорядка в очередной раз напоминали собеседникам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и вручали им информационные листовки.

Автоинспекторы визуально оценили состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения автовладельцам сразу разрешали продолжить движение. В случае подозрений на нетрезвое состояние инспекторы совершали все необходимые процессуальные действия, включая проверку содержания алкоголя или других веществ в крови.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, по телефонам: +7 495 598-26-02, +7 495 597-99-55, +7 495 598-24-63.