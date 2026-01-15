Автоинспекторы в Одинцове провели рейд «Пешеходный переход»

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции 14 января провели на улицах города профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Целью акции было повышение безопасности, защита пешеходов и формирование взаимного уважения между всеми участниками дорожного движения.

Автоинспекторы напомнили пешеходам о важности перехода дороги исключительно в установленных местах — по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и при плохой видимости.

Водителям необходимо проявлять особую внимательность и осторожность при приближении к пешеходным переходам, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги. Все участники акции получили информационные брошюры и световозвращающие аксессуары.

