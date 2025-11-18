Автоинспекторы в Одинцове провели рейд «Нетрезвый водитель»

Сотрудники Госавтоинспекции в Одинцове провели профилактическое мероприятие Нетрезвый водитель». Автоинспекторы использовали метод массовой проверки, остановив более 100 автомобилей для беседы с водителями и проведения профилактической работы.

По итогам рейда ни одного факта управления транспортным средством в состоянии опьянения выявлено не было. Однако, с начала текущей недели по части первой статьи 12.26 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (отказ от прохождения медосвидетельствования) на территории округа было составлено шесть административных материалов.

Подобные профилактические мероприятия проводятся в регионе на регулярной основе, поскольку являются эффективным инструментом поддержания дисциплины на дорогах и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.